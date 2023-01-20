Франция должна быть готовой вести крупномасштабные операции в составе НАТО и без. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает РИА Новости.

«Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию», — сказал Макрон.

По словам политика, Париж столкнулся с «метаморфозами войны». «Франция имеет и будет иметь армию, готовую реагировать на опасности нынешнего века», — подчеркнул Макрон.