Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что будет “давить на немцев” с тем, чтобы они передали Украине танки «Леопард» и таким образом повысили ее боеспособность в критический момент накануне возможного нового наступления России.

Об этом Си-эн-эн рассказал неназванный высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства.

«Мы весьма оптимистично смотрим на перспективы прогресса по этому вопросу к концу недели», — добавил собеседник телеканала.

Остин сейчас находится с визитом в Германии, где встречается с новоназначенным министром обороны страны, после чего в пятницу примет участие во встрече Контактной группы по Украине, где представители порядка 50 стран и международных организаций будут обсуждать новую помощь Киеву.