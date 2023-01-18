Всемирно известный шеф-повар Томас Гуглер провел организованный Государственным Агентством по туризму мастер-класс в отеле «Карабах» и приготовил блюдо.

Шеф-повар назвал новое блюдо «Шушинец», сообщает АПА.

«Я в основном черпаю вдохновение у азербайджанского народа. Когда меня спросили, каким будет мастер-класс, я сказал, что нужно просто положить на стол ингредиенты из биоразнообразия Азербайджана. Сказал, что приеду, вдохновлюсь природой здесь и придумаю свой рецепт. Мы приготовили креативное блюдо под названием «Шушинец», состоящее из рыбы, куриного мяса и местных фруктов — абрикосов, винограда, а также из перца и овощей. Для меня это просто процесс. Это просто технология приготовления, современная технология, и это нормально. Я создаю произведение искусства на тарелках. Внешний вид и технология приготовления пищи так же важны, как и продукты», — отметил Томас Гуглер.