Быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Протяженность дороги составляет 12 километров. Дорога I технической категории берет начало от «Дороги Победы» и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут будет четырехполосной. Ширина дорожного полотна в соответствии с полосами движения составит 21 метр, ширина проезжей части — 14 метров.