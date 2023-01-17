Россия — великая держава, которая в случае ядерной эскалации не позволит себе проиграть. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, припомнив слова главы государства Владимира Путина о том, что россияне «попадут в рай», а враги РФ «просто сдохнут».

«Россия — великая держава, ядерная держава. Россия никогда не позволит (себе) проиграть, в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку – и салам аллейкум! Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было… Мы попадем в рай, они — в ад», — заявил Кадыров, комментируя ситуацию на Украине, слова чеченского лидера передает РИА Новости.