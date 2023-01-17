Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на вопрос о второй волне мобилизации заявил, что мужское население, если они боятся идти защищать свою семью, свою религию, ценности традиционные, то они никто.

«Он как будет смотреть в глаза своей маме, сестре, жене? Да, они будут беспокоиться, будут переживать. Но когда к тебе в дом зайдет беда, потом будет трудно. Сегодня, если необходимость есть, то людей мобилизовать нужно. И люди должны понимать и быть ответственны за безопасность своего государства. Мы сегодня на хорошем уровне, готовы идти вперед», — заявил Кадыров.

Он также заявил, что если Россия захочет, она может сегодня просто «уничтожить Зеленского и всю его шушеру»:

«Если меня спросить, я считаю, что сегодня надо забрать всю Украину. И даже если мы не хотим ее присоединять, нужно поменять там власть», — заявил Кадыров.