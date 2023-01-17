Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на вопрос о второй волне мобилизации заявил, что мужское население, если они боятся идти защищать свою семью, свою религию, ценности традиционные, то они никто.
«Он как будет смотреть в глаза своей маме, сестре, жене? Да, они будут беспокоиться, будут переживать. Но когда к тебе в дом зайдет беда, потом будет трудно. Сегодня, если необходимость есть, то людей мобилизовать нужно. И люди должны понимать и быть ответственны за безопасность своего государства. Мы сегодня на хорошем уровне, готовы идти вперед», — заявил Кадыров.
Он также заявил, что если Россия захочет, она может сегодня просто «уничтожить Зеленского и всю его шушеру»:
«Если меня спросить, я считаю, что сегодня надо забрать всю Украину. И даже если мы не хотим ее присоединять, нужно поменять там власть», — заявил Кадыров.
главе чечни надо объяснить (если он еще до сих пор не понял) что мобилизованные прекрасно понимают что их не посылают туда защищать свою землю и свою семью, а отправляют неизвестно за чем и за кого, и поэтому они и не хотят бессмысленно рисковать своей жизнью ради чьих то непонятных интересов и амбиций!!!!!