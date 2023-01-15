В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и эмиратская компания Masdar подписали в Абу-Даби соглашение о совместном развитии 2 ГВт морской ветроэнергетики, а также солнечных фотоэлектрических и 1 ГВт наземных ветровых проектов.

Об этом сообщили в SOCAR.

К 2030 году планируется довести долю возобновляемых источников энергии в мощностях по производству электроэнергии в Азербайджане до 30 процентов.

Вышеупомянутые соглашения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, использованию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому развитию страны.

Masdar, крупнейшая компания Объединенных Арабских Эмиратов в области возобновляемой энергетики, в настоящее время реализует проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт в Азербайджане. Ожидается, что станция будет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии и сокращать количество выбрасываемых в атмосферу отходов более чем на 200 000 тонн в год.