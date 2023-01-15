16 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. Местами ожидаются кратковременные дожди, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.
Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит около 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Восточный ветер в некоторых горных и предгорных районах усилится.
Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 4-9° тепла, в горах ночью 11-16° мороза, днем 2-7° мороза.
В горных районах ожидается гололедица на дорогах.
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