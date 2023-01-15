Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Республику Корея как можно скорее и провести встречу со своим коллегой Юн Сок Ёлем.

Об этом сообщил южнокорейский посол в Париже Чхве Чжэ Чхоль после состоявшейся 13 января церемонии вручения верительных грамот французскому лидеру, сообщает агентство Yonhap.

«Президент Макрон попросил выразить особые пожелания президенту Юн Сок Ёлю, сказав, что он хотел бы посетить Республику Корея как можно скорее и получить возможность обсудить развитие двусторонних отношений», — приводит его слова агентство.