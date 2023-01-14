В частном доме в селе Йени Хяйат Гусарского района произошел пожар.

Как передает МЧС Азербайджана, в результате пожара на первом этаже двухэтажного дома общей площадью 280 квадратных метров сгорели горючие конструкции двух комнат и балкона, на втором этаже сгорели горючие конструкции двух комнат и кровля. При обследовании места возгорания пожарными были обнаружены и переданы по назначению обгоревшие тела двух человек.

В результате пожара погибли Зарангюль Алирзаева, 1955 года рождения, и ее внук, 2016 года рождения.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации дровяной печи.