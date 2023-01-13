В Ереване продолжается обсуждение проведения, точнее, «непроведения» совместных учений ОДКБ. А если до конца откровенно, то демонстрация обидок на Москву. Вслед за «шашлычным премьером» по теме высказался спикер парламента Армении, один из ближайших соратников Никола Пашиняна — Ален Симонян. Сей персонаж решил ставить военному блоку, в котором состоит Армения, свои условия, и заявил, что ОДКБ должна либо действовать, либо объявить, что она не существует. Затем продолжил% «ОДКБ должна либо заявить, что граница Армении в районе Джермука, на территории Черного озера, является зоной ее ответственности, либо должна заявить, что ее зона ответственности неопределенна. Где они хотят провести учения? Если проведут учение рядом с Джермуком, чем оно закончится? Они придут, проведут военные учения и уйдут, а мы останемся один на один с нашим противником».

Судя по всему, Ален Симонян банально проговорился. И раскрыл детали того, что обсуждалось между Москвой и Ереваном. В Армении явно напуганы и ростом военной мощи самого Азербайджана, и крепнущим союзом с Турцией — а это вторая армия НАТО. На таком фоне Николу Пашиняну явно хотелось «забабахать» на границе с Азербайджаном что-нибудь сравнимое по масштабам с совместными учениями ВС Азербайджана и Турции. Но не получилось. И можно понять, почему, Дело не только в том, что не только входящие в ОДКБ тюркоязычные страны, но и сама Россия вряд ли в восторге от перспектив втягивания в противостояние с Азербайджаном и Турцией. Есть еще и военная логистика. С 2008 года, после того, как в результате «пятидневной войны» была закрыта граница России и Грузии, все совместные учения с Арменией проходили в командно-штабном формате или — в лучшем случае — с привлечением личного состава 102-й российской базы в Гюмри, Перебросить в Армению войска и оружие оказывалось по сути если и не невыполнимой, то уж точно очень трудной задачей. Сегодня ситуация в отношениях Грузии и России помягче, но перебрасывать в Армению войска по грузинской территории — нечего и думать. Есть еще маршрут через Иран. Но и во время 44-дневной войны перевозки военной техники в Армению по территории ИРИ (что опять-таки дает предельно четкую информацию о реальной цене всех воплей иранской «муллократии» по поводу исламской солидарности) вызвали здесь взрыв возмущения. А теперь, на фоне бушующих в Иране протестов, перебрасывать войска через Иран тем более рискованно.

Есть, конечно, воздушный коридор — сначала над Каспием, потом через воздушное пространство все того же Ирана. Именно по этому маршруту летели в Армению российские транспортные самолёты, доставлявшие оружие под видом «стройматериалов» и «гуманитарной помощи». Но сегодня российская транспортная авиация на пределе технических возможностей выполняет задачи для российских сил вторжения в Украине —настолько, что к переброске военных грузов приходится привлекать гражданские авиакомпании. В Ереване могут поинтересоваться у того же Варданяна, за что он угодил под украинские санкции вместе со своей грузовой авиагруппой «Волга-Днепр». И можно предположить,что на выходе Армении опять предложили провести командно-штабные учения, что уже не устроило Пашиняна. Который вместе со своей командой принялся долго и бурно обижаться, отменяет учения вообще, в общем, кидаться кашей и игрушками, рассчитывая, что хоть таким образом он «расшевелит» своих московских визави. Но, судя по всему, несмотря на все истерики Еревана, дополнительных ресурсов и логистических возможностей для исполнения армянских капризов у России просто нет. А за публичную истерику прилететь может уже Пашиняну.

И вряд ли Макрон и компания в такой ситуации станут его прикрывать.

Нурани