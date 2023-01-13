Умерла певица и единственный ребенок «короля рок-н-ролла» Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года.

До этого она была доставлена в больницу после остановки сердца.

Как передает издание TMZ, 54-летняя дочь Элвиса Пресли была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. Сообщается, что у певицы остановилось сердце, и ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс.

Несколько позже мать Лизы Мари Присцилла Пресли подтвердила, что ее дочь скончалась. «С огромной болью я вынуждена сообщить ужасающую новость, что моя прекрасная дочь Лиза Мари нас покинула», — сказала она. Присцилла Пресли не сообщила о причинах смерти дочери.

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала единственной наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис внезапно скончался.