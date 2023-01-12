В Карабахе живет всего 40 тыс. армян —такое заявление сделал депутат правящей в Армении партии «Гражданский договор» Виген Хачатрян. Заявив, что «напряжённость исходит из интересов России и Азербайджана», депутат заявил, что «следует перейти к прямому диалогу между Степанакертом (Ханкенди — ред.) и Баку». И добавил: «Для Российской Федерации будет неплохо, если 40 тысяч разгневанных жителей «Арцаха» приедут в Армению и потребуют смены власти. У «Арцаха» должен быть прямой диалог с Азербайджаном».

Нелишне напомнить господину депутату, что в напряжённости Азербайджан никоим образом не заинтересован, и «игру на обострение» ведёт Россия руками своих армянских марионеток. Тем более следует внести ясность по поводу «диалога между «Степанакертом» и Баку». Азербайджан на самом высоком уровне заявлял, что считает армян Карабаха своими гражданами, что готов предоставить им те же конституционные права и гарантии, что и другим гражданам страны, но никакого «диалога» с персонами типа Рубена Варданяна не будет. И тем более не будет торговли по поводу «статуса». Этот вопрос закрыт.

Но куда важнее, что господин Хачатрян проговорился: никаких «120 тысяч» армян в Карабахе нет. Нет, строго говоря, и 40 тысяч — по подсчётам ООН, сегодня в зоне временного размещения РМК находится от 20 до 30 тысяч человек. Но сам факт «снижения планки» уже показателен. В Армении начинают постепенно отказываться по крайней мере от самых нелепых пропагандистских «установок». Что не может не радовать. Хотя для победы здравого смысла этого еще слишком мало.

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