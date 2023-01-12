Реформирован Наблюдательный совет ОАО Naxchıvan Bank.

Как сообщили в банке, председатель Наблюдательного совета Асадулла Искендеров освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Биннат Новрузов. Бывший председатель избран членом совета, вместе с ним в совете будет представлен и Руфат Мамедов.

Кроме того, от должности были освобождены члены Наблюдательного совета Бахарханым Талыбова (дочь бывшего председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова) и Рифат Махмудов.