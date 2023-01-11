Польша приняла решение о передаче Украине танков — я благодарю за это. Спасибо президенту Дуде, правительству Польши, всем нашим польским друзьям. Литва передает нашему государству зенитные системы – то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которое началось еще до 24 февраля и будет продолжаться до нашей победы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Люблинского треугольника.

«Конечно, мы сегодня говорили и о ситуации на поле боя. О том, в частности, что российская агрессия иссякнет только тогда, когда у российских амбиций не будет никакой другой альтернативы, кроме проигрыша. Все русские амбиции – и на фронте, и в политике, в экономике, в юридической плоскости.

Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – будто это какое-то достижение России. Они будут подавать – и уже представляют – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию.

Но бои продолжаются. Донецкое направление держится. И мы без перерыва даже на день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом.

Танки западного образца – это работа всей нашей антивоенной коалиции и новый уровень нашего потенциала.

Сегодня же во Львове также провел совещание по ситуации с безопасностью в наших западных областях и на нашей государственной границе. Учитываем все опасности, усиливаем все элементы безопасности наших регионов», — отметил Зеленский.