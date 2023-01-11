Президент Украины Владимир Зеленский сегодня совершил рабочую поездку в Львов, где провёл совещание по ситуации с безопасностью в северо-западных областях страны. В частности, речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью.

Как сообщили в офисе президента, главе государства доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в граничащих с Беларусью регионах.

«Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях», — сказал Владимир Зеленский.