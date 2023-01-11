Болгария выдала Турции некоего Хазни Гёлге, причастного к теракту на проспекте Истикляль в Стамбуле в ноябре 2022 года.

Он помог бежать за границу Билалу Хасан — человеку, который спланировал теракт, передает «Анадолу».

На основе полученной информации силами безопасности было установлено, что подозреваемый остановился в гостинице «Империал Палас» в Свиленградском районе Болгарии.

Седьмого января Главное управление безопасности (EGM) обратилось к болгарскому подразделению Интерпола с просьбой разыскать, задержать и экстрадировать Гёлге.

Вслед за задержанием он был депортирован в Турцию через КПП Капыкуле в провинции Эдирне.

После пересечения границы Гёлге был задержан сотрудниками местного управления полиции.

Взрыв на проспекте Истикляль в Стамбуле унес 13 ноября жизни шести человек.