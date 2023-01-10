Польские власти обратились в Конгресс США с просьбой оказать содействие в получении запрошенных Варшавой у Германии репараций за ущерб в годы Второй Мировой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.

«Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США — ключевая страна, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости (…) Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров из США, американских законодателей, в деле получения Польшей компенсаций за последствия Второй мировой войны», — заявил Муларчик.

Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около 1,3 — 1,5 трлн долларов), однако немецкие власти уже неоднократно заявляли, что платить не намерены, так как в 1953 году тогдашнее правительство Польши добровольно отказалось от получения репараций.