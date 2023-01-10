В начале 2023 года в российской авиаотрасли продолжилась череда происшествий. За неделю с небольшим произошло как минимум семь инцидентов с участием самолетов, пишет The Moscow Times.

Сперва 5 января борт авиакомпании Utair вынуждена приземлился из-за неисправности системы кондиционирования. Он выполнял рейс из Тюмени в Новый Уренгой.

На следующий день произошло еще два авиапроисшествия. Сначала самолет авиакомпании «Azur Air», летевший из Новосибирска в Таиланд, вынуждено вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Борт вылетел в 1.00 ночи, а вернулся только в 7 утра. На нем находилось 263 человек.

Позже в тот же день пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Казани в Екатеринбург, вернулся в аэропорт после взлета из-за неубранного шасси. На борту находилось 87 пассажиров и 5 членов экипажа.

Череда происшествий продолжилась 8 января. В аэропорту Перми самолет авиакомпании «Победы» вынесло со взлетно-посадочной полосы. Во время начала разбега для выполнения рейса в Москву судно понесло влево со взлетно-посадочной полосы прямо в снег. Экипаж принял решение прервать взлёт. Борт частично выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Пассажиры не пострадали, судно также не получило повреждений, сообщили в пермском аэропорту.

А 9 января четырёхлетнему Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines не удалось долететь из Братска в Москву. Он совершил вынужденную посадку в Казани после четырех часов полета из-за неисправности туалетной системы.

Два пришествия также произошло с российскими самолетами, причем в одном из них воздушное судно рухнуло на землю. Речь о пассажирском самолете Ан-2, следовавшему по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. На его борту находились десять пассажиров и двое членов экипажа. 9 января самолет потерпел крушение в Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения. Два человека погибли, еще четверо пострадали.

Второе российское судно, пассажирский самолёт Ан-26 «ИрАэро», летело из Якутска в Магадан. Прямо во время полета у него частично открылся люк в грузовом отсеке, в результате чего на высоте нескольких километров произошла разгерметизация. Борт вернулся в аэропорт вылета. Никто из 31 человека на борту, включая экипаж, не пострадал. Однако из самолета вылетела часть багажа.

В 2022 году в России произошло больше 130 происшествий с участием гражданской и военной авиации, подсчитывало издание «Новые Известия». За год крушения потерпели 28 судов.

«Экспертное сообщество, мягко говоря, свою озабоченность обозначило еще в феврале-марте. И когда министр транспорта нам рассказывал, что нас ждет иранский сценарий в части противостояния санкциям, он не упомянул печальную статистику. А она в Иране началась с увеличившегося числа инцидентов и потом переросла в череду катастроф», — говорил изданию основатель международной сети экспертов AIM Group Андрей Патраков.

После начала войны в Украине США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против российской авиаотрасли: закрыли небо для российских самолетов, в черные списки включили крупнейшие авиакомпании и их руководителей. В марте производители Boeing и Airbus прекратили поставки запчастей, техобслуживание и поддержку российских авиалиний.

После этого авиакомпании начали разбирать часть самолетов на запчасти, чтобы обслуживать другую часть парка.

В октябре генеральный директор Airbus Гийом Фори выразил беспокойство по поводу качества техобслуживания самолетов в России. Санкции не позволяют российским авиакомпаниям поддерживать обслуживание самолетов на необходимом уровне, считает он. В середине сентября Международная организация гражданской авиации (ICAO) также указала на небезопасность полетов в России.