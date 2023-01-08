Без новых обстрелов минимально необходимый срок восстановления энергосистемы — несколько месяцев, полное восстановление займет год-полтора.

Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона, сегодня все еще сохраняется дефицит электричества в энергосистеме. Каждый градус холода добавляет дополнительную нагрузку, что требует привлечения новых объектов генерации.

«Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством. Но для того, чтобы она нормально работала, — еще год, полтора», — рассказал он.