Финляндия намерена дождаться, когда страны НАТО одобрят заявку Швеции на вступление в альянс.

Об этом перед началом конференции «Народ и оборона» в воскресенье сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал», — сказал он.

По мнению главы МИД, Финляндия и Швеция завершат вместе процесс присоединения к Североатлантическому альянсу. В настоящее время 28 из 30 членов НАТО (кроме Венгрии и Турции) ратифицировали заявки двух стран.