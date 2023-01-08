Вооруженные силы Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По данным агентства, речь идет о системе Sky Spotter, разработанной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она предназначена для предназначена для раннего обнаружения и отслеживания воздушных объектов, включая беспилотники, воздушные шары и воздушные змеи.

Отмечается, что такой шаг может быть принят на фоне жесткой критики оборонных ведомств Южной Кореи после того, как в конце декабря 2022 года на территорию страны проникли пять беспилотников КНДР. Более того, позже выяснилось, что один из БПЛА проник в зону у офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

По словам собеседника агентства, решение о том, обратятся ли военные в правительство с предложением о приобретении, будет принято в ближайшие недели.