Власти Финляндии рассматривают вопрос о передаче Украине боевых танков Leopard 2 и будут готовы сделать это, если решение начать такую практику примут на общеевропейском уровне, заявил в интервью финскому телеканалу MTV Uutisille глава национального Комитета по обороне Антти Хаккянен. «Конечно, наш вклад будет небольшим, поскольку наша собственная обороноспособность всегда имеет приоритет для нас как страны, граничащей с Россией», — оговорил Хаккянен. Одновременно он подчеркнул, что многие европейские государства имеют больше возможностей поставок бронетехники, чем Финляндия.