Азербайджанское представительство датского производителя лекарств Novo Nordisk A/S обратилось к работникам здравоохранения и населению.

В обращении, поступившем в отдел по связям с общественностью и коммуникациям Аналитического экспертного центра, говорится, что в связи с высоким спросом на препарат Ozempik®, наблюдаются многочисленные случаи подделки препарата дозировкой 0,5 мг/1,0 мг.

В представительстве отметили, что все случаи продажи контрафакта отслеживаются и регистрируются компанией Novo Nordisk. В настоящее время случаи фальсификации зафиксированы в Казахстане, России, Азербайджане и Узбекистане.