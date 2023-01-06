В нагорной части Карабахского региона Азербайджана живут и представители русской общины. Согласно Всесоюзной переписи 1979 года в НКАО Аз.ССР проживало 1270 русских, а в 1989 году – около 1900 человек.

В дальнейшем, когда на месте НКАО Аз.ССР появилась серая зона, в которой уже счет вели армянские махинаторы, начался потрясающий, можно сказать, «взрывной рост» численности русского населения. За годы оккупации, в том время, как армянское население Карабаха стремительно сокращалось, русское население почему-то росло.

После обретения независимости в 1991 году Азербайджан покинуло большое число этнических русских, значительная часть которых были близкими родственниками военных, которых в Аз.ССР было расквартировано большое количество. Процесс отъезда русских был типичен для всех бывших республик СССР, а в АР он был усилен первой Карабахской войной. Но как это ни странно, статистика этнических русских в Карабахе, где шла война и ее высокая вероятность постоянно сохранялась все 30 лет оккупации, выросла.

Армяне массово уезжали, понимая бесперспективность проживания в Карабахе, а вот русские, если верить армянским показателям, наоборот приезжали в регион с высокой вероятностью возобновления широкомасштабных военных действий. Сегодня из зоны временной ответственности РМК делаются заявления, что русская община составляет не менее 2500 человек. Но это самые скромные цифры.

В обращении «русской общины» к Владимиру Путину от 30 октября 2022 года, инициированном и написанном политехнологами Рубена Варданяна и «Союза армян России» (это очевидно по стилю просительного текста), говорилось уже о 4 тысячах русских. Авторы письма написали, что «в 2021 году нами (?) была проведена перепись граждан Российской Федерации и славян, проживающих в Карабахе, по итогам которой членов общины насчитывается более 4 тысяч человек».

Включены ли в это число военнослужащие РМК, временно находящегося в нагорной части Карабахского региона АР, из текста непонятно. А вот на сайте «Общества русско-арцахской дружбы» приводится еще одна цифра – «более 5 тысяч» (25.12.2022 г.). То есть, по подсчетам этого общества, численность русских в Карабахе выросла уже в два раза. Впечатляет!

Но интернет предоставляет нам огромные возможности для поиска правды в засилье лжи. Г.С.Сомова, которая возглавляла русскую общину в 2002-2021 гг., сообщила в интервью «Московскому комсомольцу», перепечатанном «АМИ Новости Армении», что «нас сегодня более полутора тысяч человек» (дата публикации: 26 января 2021 года).

А вот 16 марта 2006 года некая Галина Сомова давала интервью, которое было размещено на сайте «Нахичеванской-на-Дону армянской общины». В нем она сообщила, что по переписи 2002 года, вероятно, проведенной в сепаратистской зоне, численность русских составляет около 300 человек. Она уточнила, что эта цифра включает и тех, кто родился от русских родителей. Но это численность не этнических русских, а славян.

По словам Г.Сомовой, данная цифра включает и белорусов, и украинцев. То есть, Г.Сомова случайно раскрыла ощутимое снижение численности русско-славянского населения. Причем драматическое – в 6-7 раз по сравнению с их числом в 1989 году.

Если верить заявлениям из сепаратистской зоны, за 14 лет, к январю 2023 года, когда армянская община сократилась в два-три раза, русская община от 1900 человек (1989 год) выросла до 4 — 5 тысяч человек. Это если не считать тех, у кого бабушки и дедушки «со славянскими корнями», то есть, если бабушка вышла замуж за армянина, а их дети также породнились с армянами, то внуки по «карабахской статистике» тоже должны считаться русскими. Так полагают в «Обществе русско-арцахской дружбы».

В 1999 году в сепаратистской зоне решили, что надо бы создать какую-то общественную организацию для русских. Была образована «Русская община Нагорного Карабаха». Прежде всего, для того, чтобы от ее имени писать «разоблачительные» и просительные письма в адрес российского руководства, как две капли похожие на те, которые пишут армянские диаспоры РФ.

Примечательно, что все это время столь «многочисленная» русская община не имела своей православной церкви. Местные оккупационные власти себя этим вопросом сильно не утруждали. Правда, Г.Сомова рассказала, что в Карабахе должна была появиться русская церковь: «в 2010 году был даже заложен и освящен крест на месте предполагаемой постройки церкви», однако эти «мечты пока не сбылись».

Православная церковь появилась только в 2021 году, но на территории дислокации временного РМК, близ аэропорта Ходжалы. В 2022 году, впервые за 100 лет, на территории Карабаха состоялось торжественное празднование христианского Рождества Христова, да и то при организации, и с участием военнослужащих РМК. Это не единственное, что впервые произошло там. Спустя четыре месяца после появления РМК сепаратистский режим в Карабахе вторым «государственным языком» объявил русский. А почему сделали это только сейчас, а не 30 лет назад?

Вся эта пропагандистская история с «многочисленной русской общинной Нагорного Карабаха» очень напоминает историю с «еврейской общиной Армении», бессменным руководителем которой много лет является Рима Вржапетян. «Еврейская община Армении» насчитывает 700 человек, при том, что ежегодно оттуда эмигрирует 90-100 человек, но численность общины не меняется… В настоящее время сайты «еврейской общины» в РА www.jewish.am и www.yehudim.am не действуют.

Эльдар Гиннес