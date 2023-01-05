Спецслужбы Латвии задержали в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Журналиста заподозрили в нарушении санкций и шпионаже, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным СМИ, 5 января состоялось заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании Марату Касему меры пресечения. Несмотря на то, что адвокат журналиста настаивал на том, чтобы его выпустили под залог, судебная инстанция приняла другое решение. На текущий момент шеф-редактор Sputnik Литва уже переведен в рижскую Центральную тюрьму.

Касему инкриминируют совершение преступлений по двум статьям — о нарушении экономических санкций ЕС в отношении РФ и о шпионаже. В рамках последней журналисту может грозить до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что Марат Касем является гражданином Латвии. В течение последних нескольких лет шеф-редактор Sputnik Литва живет и работает в Москве — в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и литовское подразделение международного информагентства. Отмечается, что 30 декабря Марат Касем приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.