Некоторые горнолыжные курорты Европы закрылись из-за аномального потепления.

Среди прочих под удар попали такие популярные горнолыжные страны, как Германия, Франция, Швейцария, Польша и Чехия, передает Sky News.

В частности, 1 января в Варшаве было зафиксировано +18,9°C, что побило предыдущий рекорд более чем на 5°C, в Ольсбахе на юго-западе Германии было +19,4°C, а в Бильбао на севере Испании было зафиксировано +25,1°C. В Праге также была самая теплая новогодняя ночь за 247 лет наблюдений, когда температура достигла +17,7°C.

Тем временем, по данным Meteo France, температура во Франции в конце года была самой высокой за 25 лет. Похожая картина была и в Швейцарии, где метеостанция в горах Юра зафиксировала рекордную среднюю дневную температуру +18,1 градуса по Цельсию 31 декабря.