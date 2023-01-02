Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что не против встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но переговоры должны проходить не только ради демонстрации, нужны практические результаты, сообщает ТАСС.

«Совсем нет причин отказываться от саммита, — заявил он в интервью газете «Чосон ильбо», опубликованном в понедельник. — Только народ, вероятно, уже немного устал от показных переговоров на высшем уровне». Предыдущий южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин несколько раз встречался с Ким Чен Ыном.

«В первую очередь надо начать с гуманитарных вопросов, открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером. Следует провести определенное число дискуссий, задать направление», — пояснил Юн Сок Ёль. «Только так саммит может принести полезные результаты, о которых мы можем сообщить народу и странам-соседям. Нет причин отказываться от саммита, но поможет ли показной саммит миру на Корейском полуострове?» — добавил он.