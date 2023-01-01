Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ощущение единства украинцев очень контрастирует со страхом, который воцарился в России. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

«Российские террористы как были жалкими, такими и вошли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января себя показали очень хорошо.

В эти дни было видно максимально, как далеко мы отошли ментально, просто по-человечески от того, в чем «варится» Россия. Наше с вами ощущение единства, подлинности, самой жизни — это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России.

Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы — вместе. А они — разве что вместе со страхом», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что на каждый российский удар по Херсону, Никополю, по Харьковщине, по всем городам и общинам Украина отвечает россиянам «очень ощутимо для них».

Он также сообщил, что из 45 сбитых в новогоднюю ночь беспилотников «Шахед» 33 сбили Воздушные силы, и еще 12 – противовоздушная оборона Сухопутных войск.