В праздничный день в медицинские учреждения Баку поступило 2660 обращений, 238 человек были госпитализированы. Данное заявление обнародовало Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В частности, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB работает круглосуточно и без выходных в усиленном режиме. В колл-центре 103 организовано дежурство. В оказании неотложной медицинской помощи задействованы 130 врачебных бригад.

В праздничный день количество обращений увеличилось: «30 декабря 2022 года общее количество вызовов составило 2477, число госпитализированных — 233, 31 декабря общее количество вызовов составило 2660, число госпитализированных — 238. Обращения в основном были связаны с повышенным артериальным давлением, кардиологическими проблемами, травмами, респираторными заболеваниями и пр.».