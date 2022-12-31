Посол Великобритании Фергюс Олд поздравил азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

«Этот год был отличным годом. В 2023 году у нас большие цели, и я верю, что вместе мы их достигнем…. Поздравляю весь азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира»,- сказал он.

В своем видеообращении посол также сказал, что 2022 год стал знаменательным для двухсторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией, так как в этом году страны отметили 30-летнюю годовщину установления дипломатических связей.