Поставки Западом оружия Украине делают невозможным возвращение к прежним отношениям с ним после завершения «специальной военной операции». Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в ходе трансляции в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о перспективах отношений с США и их союзниками.

«Вернуться к тому положению, которое было до «специальной военной операции», нереалистично. Мир очень сильно изменился. Довольно сложно представить, что мы как-то сможем перешагнуть через фактор поставки оружия, которым убивают мирных людей в Донбассе, в Крыму, в других частях России, и действовать как ни в чем не бывало. Наверное, это окажет какое-то воздействие», — утверждает он.

«Пока об этом говорить рано, пока действительно у нас диалога нет», — добавил Полянский.