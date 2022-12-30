«Свиной грипп» является разновидностью гриппа, поэтому необходимости выделять специальную больницу для лечения пациентов с этим заболеванием». Об этом заявила глава Департамента стратегического развития Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Как амбулаторное, так и стационарное лечение этих больных осуществляется в профильных отделениях всех больниц TƏBİB, отметила она.

«Это уже не первая вспышка заболевания данным гриппом. «Свиной грипп» существовал всегда. В этом плане нет необходимости выделять специальную больницу для пациентов с этим заболеванием», — приводит АПА слова Гараевой.