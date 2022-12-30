Задержаны лица, обманывавшие граждан с помощью объявлений в TikTok.

По информации пресс-службыМВД, Нихат Гурбанов размещал в социальной сети TikTok объявления о продаже дорогих мобильных телефонов по низкой цене и просил перечислить ему задаток.

В своих показаниях он сообщил, что обманул таким образом около 45-50 человек, а потом заблокировал их, чтобы они не смогли с ним связаться.

Также был задержан Али Дадашов, который представлялся сотрудником отеля и обманывал таксистов, переводив деньги с их карты на свою. Выяснилось, что этот человек обманул более 10 таксистов.

Кроме того, были арестованы Руфат Юсифов и братья Амин и Рамиль Алиевы, которые различными способами снимали средства с карт граждан.

