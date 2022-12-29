В Азербайджане в текущем году количество разводов сократилось на 10%.

Данная информация была обнародована в ходе заседания коллегии Министерства юстиции страны.

В этом году в результате развития экономики страны и роста гражданского оборота было оформлено около 4,7 млн нотариальных действий, до 300 тыс. актов гражданского состояния.

Число браков превысило 60 тысяч, количество разводов сократилось до 10%. Число зарегистрированных рождений превысило 120 тысяч, смертность снизилась до 23%.