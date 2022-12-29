У России сегодня не возникает желания общаться с Западом, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью для программы «Большая игра» на «Первом канале».

«С Западом у нас сейчас очень мало возможностей разговаривать, да, собственно, и желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов о том, что нужно заниматься безопасностью Европы против России. Раньше говорили «без России», теперь уже — «против России», — сказал министр.

Министр обратил внимание на инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее предложил создать европейское политическое сообщество.

«Если [говорить] грубо — это ОБСЕ минус Россия и Беларусь. Это сказал человек, который чуть позже заявил о том, что важно не потерять возможность выстраивать с Россией какие-то структуры безопасности. Но европейское политическое сообщество будет укрепляться, они уже планируют на весну очередной саммит», — продолжил Лавров. В сообщество, по его словам, «пытаются втянуть» всех соседей России, за исключением Беларуси.

«И на этом фоне, конечно, у нас особого желания разговаривать с Западом нет», — отметил министр, добавив, что, «когда Запад в открытую делает противоправные вещи», Москва «задает вопросы».