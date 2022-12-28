За время полномасштабного вторжения России на территорию Украины страны Евросоюза объединились и стали одной сильной командой. Об этом в среду, 28 декабря, сказал президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием «Об основах внутренней и внешней политики».

«За 10 месяцев этого года мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Мы помогли Евросоюзу приобрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за победу. Именно Украина объединила Европейский союз», – сказал Зеленский.

По его мнению, Европа преодолевает кризис, несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломать целый континент.

«Все, что Россия пыталась делать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши же шаги – сработали», – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, впервые в истории Евросоюз помогает защищаться от столь масштабного вторжения. Впервые ряд стран ЕС изменили свое законодательство и свои политические правила и теперь оказывают масштабную вооруженную поддержку Украине. Впервые в истории некоторые страны Европы пересмотрели понятие нейтралитета и противостоят вторжению вместе с украинцами.

Зеленский отметил, что «большинство стран мира уже не интересуется, услышит ли их Россия. С этим покончено. Теперь мир по-настоящему заинтересован в том, чего еще ожидать от Украины, что Украина может дать Европе и миру».

«Мы даем каждому нашему партнеру уникальное чувство и историческую возможность быть победителем вместе с Украиной. Благодаря украинцам мир вспоминает, что это – быть победителями. В следующем году мы это только усилим», – заявил он.