Иранский президент Эбрахим Раиси обвинил США и западные страны в разжигании антиправительственных протестов в Иране путем распространения слухов и дезинформации. Об этом сообщает телеканал Al-Alam.

«Враги исламской революции, распространяя ложь, не смогут добиться своих целей и расколоть иранский народ. Молодежь — это наши дети, и все те, кто был обманут, будут приняты в объятия родины, но изменникам не будет пощады», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что к организации беспорядков, которые произошли в Иране в середине сентября, стали причастны «лицемеры, монархисты и контрреволюционеры, т. е. все те, кто выступал против Исламской Республики».