Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги, вызванной незаконной деятельностью Армении, распространено как документ Совета Безопасности. Данную информацию приводит МИД Азербайджана.

В документе внимание акцентировано на том, что Армения пытается представить акцию азербайджанских активистов против незаконной экономической деятельности в зоне временного размещения российских миротворцев, как «гуманитарный кризис». Кроме того, дана подробная информация о незаконной эксплуатации природных месторождений.

В документе отмечается, что в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов, начатой 3 декабря, азербайджанская сторона провела переговоры с командованием российского миротворческого контингента, но несмотря на достигнутую договоренность, 10 декабря для поездки азербайджанских представителей были учинены препятствия.

Кроме того, в письме говорится, что с азербайджанской стороны нет никаких ограничений и препятствий для проезда по Лачынской дороге, наоборот, азербайджанские активисты всячески содействуют упрощению передвижения гражданских автомобилей, в особенности карет скорой помощи.

Подчеркивается, что в то время, как Азербайджан выполняет все взятые на себя обязательства, Армения, грубо нарушая положения трехстороннего соглашения, использует Лачынскую дорогу для незаконных военных действий. Также дана информация о тяжелых последствия минной опасности.

«Со времени окончания Отечественной войны и по сей день 276 граждан Азербайджана пострадали, подорвавшись на минах, из 46 погибших 35 являются гражданскими лицами», — отмечается в письме.