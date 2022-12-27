Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин сообщил, что им с Пашиняном и Ильхамом Алиевым удалось втроем поговорить на саммите СНГ.

«Мы с вами еще вчера начали разговор, удалось втроем поговорить. Как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях», — сказал Путин, открывая двустороннюю встречу с Пашиняном.

Кроме того, российский лидер не стал использовать в своей речи формулировку «Нагорный Карабах».