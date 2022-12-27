Владелец Twitter Илон Маск отреагировал на геополитический прогноз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Он назвал предсказания российского политика «эпичными», сопроводив свой комментарий смайликом с раскрытым ртом.

«Эпический тред! Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — добавил он.

26 декабря Медведев опубликовал свой прогноз, внеся лепту в перечень «самых неожиданных и даже абсурдных гипотез» развития событий в 2023 году. В частности, предположил он, США ждет гражданская война, а Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. «Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами», — написал он.