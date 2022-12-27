Бахмутский и другие направления на Донбассе остаются самыми сложными на фронте, они требуют максимума сил и концентрации. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы — а это значительные ресурсы — чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение», — отметил президент.

Он также выразил благодарность украинским военным, которые не только твердо стоят на позициях, но и находят возможности для того, чтобы выбивать врага и «минусовать» их.

«Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины», — добавил Зеленский.