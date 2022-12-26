Лидеры Азербайджана, России и Армении могу пообщаться друг с другом в кулуарах неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что на саммите, который проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря, присутствуют и президент РФ Владимир Путин, и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Формально у нас трехсторонняя встреча не запланирована, но в кулуарах они будут иметь возможность пообщаться друг с другом», — сказал представитель Кремля.