Деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так или иначе, одобряют 38% опрошенных жителей страны, не одобряют 57,8%, следует из результатов исследования, проведенного компанией MPG – армянского представительства Gallup International Association.

Согласно данным опроса, размещенного на сайте компании, 23,2% респондентов заявили, что однозначно одобряют деятельность премьер-министра, 14,8% — скорее одобряют, 23,1% — скорее не одобряют, 34,7% — вообще не одобряют. Затруднились ответить 4,2%.

Деятельность парламента, согласно приведенным данным, однозначно и скорее одобряют 35,7% опрошенных, скорее или вообще не одобряют 57,9%, к деятельности правительства в целом благосклонно относятся 42%, негативно – 50,8.

При этом, экономическую ситуацию в республике «очень хорошо» оценили 3,4% респондентов, «хорошо» — 9,2%, «средне» — 53,9%, «плохо» — 13,6%, «очень плохо» — 19,2%, 0,7% затруднились ответить.

Телефонный опрос был проведен 5-10 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1100 жителей Армении. Статистическая погрешность составила 3%.