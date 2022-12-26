25-летнюю иранку Махсу Пейрави приговорили к десяти годам тюремного заключения за «поощрение проституции» после того, как она сняла платок во время акции протеста в Тегеране. Об этом пишет Daily Mail.

Тегеранский революционный суд вынес обвинительный приговор против Пейрави 25 декабря. Ее признали виновной в «поощрении коррупции и проституции», а также в «собрании и сговоре».

Иранку задержали 17 октября на акции протеста — она сняла платок и махала им над головой. Многие протестующие, вышедшие на улицы Ирана, использовали этот жест в знак протеста против угнетения женщин в стране.