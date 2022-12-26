Прошедшая вчера в Ханкенди по созыву Рубена Варданяна тусовка стала еще одной отчаянной попыткой обратить внимание внешних игроков на свою никчемную персону. Согласно поступившим к нам окончательным данным оперативного характера, достоверность которых свободна от всяких сомнений и погрешность которых близка к нулю, митинг не собрал даже 8% процентов от той цифры, которая стала тиражироваться в армянских соцсетях. «70 тысяч», о которых пишут армяне, это даже больше полной вместимости Олимпийского стадиона в Баку, в то время как размер площади в Ханкенди при самом плотном её заполнении, вплоть до состояния давки, не позволяет утромбовать там больше 10 тысяч.

Дело даже не в цифрах. Свези Варданян в Карабах хоть 5 миллионов человек, ничего от этого не изменится — реинтеграция Карабаха в состав Азербайджана (с нынешними его жителями или без них) является вопросом времени, это неизбежность, видеть которую отказываются лишь те, кто предпочитает реальному ходу событий самообман и иллюзорные мечты. Поэтому, не имеет значения, сколько в Карабахе живут людей, и сколько было вчера на митинге. Мы лишь отталкиваемся от фактов. Просто самообман тоже ни к чему не приводит. Что с того, что вздумали раздуть реальное число пришедших вчера на «соберун» аж в 12 раз? Что это даст или дало? Если учесть, что для участия в митинге был выделен бюджет в расчете 30 долларов на человека, то Варданян, если допустить цифру «70 тысяч», должен был вчера обеднеть как минимум на 2-2.5 миллиона долларов (это только на выплату участникам). Ну, не станет он выкидывать эту сумму на ветер, если брать в расчет такое количество людей. Не для разбрасывания денег он приехал в Карабах, а для грабежа.

Зато нехило он «припахал» Араика Арутюняна, заставившего того для создания «массовости» задействовать весь имеющийся у него административный ресурс. Для доставки в Ханкенди жителей из окрестных сёл был выделен автобусный парк. Тем, кто был готов приехать на своём транспорте, было бесплатно выделено топливо.

Достоверно известно, что участникам был предоставлен бесплатный пакет интернета для съемок ими митинга на телефон и последующего распространения в соцсетях. Журналистам был дан приказ снимать кадры таким образом, чтобы создать видимость «массовости».

Военные, даже те, кто находился в отпуске, получили приказ прийти на площадь в гражданской одежде вместе со своими семьями. Кстати, в «гражданку» успели переодеться не все, и некоторые засветились на кадрах в военной униформе. Работникам «госструктур», в том числе медицинских и образовательных учреждений, а также «полицейским», было приказано прийти на митинг в обязательном порядке с семьями (под угрозой увольнения). Студентам тоже было сделано строгое предупреждение о проблемах, с которыми они могут столкнуться в случае неявки.

Несмотря на все эти потуги, акция рассосалась буквально в течение полутора часов. Это был самый короткий митинг. Так и бывает, когда «вбухиваешь» максимальные ресурсы ради краткосрочного эффекта. Пузырь лопнул, не успев толком раздуться.

Но самый главный вопрос, который так и остался для Рубена без ответа: а что дальше? Дальше-то что? Чего добился? Рудники вновь заработали? Камазы вновь направились в Армению? Или, может, участники экоакции разошлись?

Нет ведь. Результат никакой. Как в прошлом, так и сейчас. И конец известен — флаг Азербайджана будет развеваться над Ханкенди, а Рубен Варданян либо сбежит, либо будет писать мемуары. Где-нибудь в Гобустане или Кюрдаханы. А может так и не успеет.

Зухраб Дадашов