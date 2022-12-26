Минобороны Индии одобрило закупку около 120 баллистических ракет Pralay, которые планируется разместить на границах с Пакистаном и Китаем.

Об этом сообщает агентство Ani, которое ссылается на источники в ведомстве.

«На совещании высокого уровня в министерстве обороны было одобрено приобретение около 120 ракет для вооруженных сил и их размещение вдоль границ», — указали в ведомстве.

В агентстве напомнили, что твердотопливная квазибаллистическая ракета класса «земля-земля» Pralay может поражать цели на расстоянии от 150 до 500 километров и нести при этом боеголовку весом от 350 до 700 килограммов.