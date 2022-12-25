«В основе политики оппонентов России лежит принцип «разделяй и властвуй», они всегда пытались это сделать и продолжают пытаться это делать».

Об этом заявил в воскресенье Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что РФ с 2014 года пытается разрешить ситуацию в Украине мирным путем:

«Мы всегда стремились к тому, чтобы возникающие споры решались мирным путем, путем переговоров. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, всё началось с этого!».