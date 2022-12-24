Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Украина ведет переговоры по закупке альтернативных систем генерирования энергии. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«Были определенные договоренности и на сегодняшний день около двух десятков электростанций, которые уже готовы. Дальше вопрос их приобретения — или за собственные средства, или за средства финансовой помощи наших партнеров, затем транспортировать на Украину и установить», — сказал Герус.

Он отметил, что несколько электростанций уже готовы и могут быть установлены уже в ближайшие пару месяцев.