На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для движения еще трех автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам. В течение дня обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств, пишет «Репорт».

Так, из Лачына в направлении Ханкенди проехали 3 автомобиля снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Таким образом, общее количество беспрепятственно движущихся автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и Международному комитету Красного креста (МККК), в течение дня достигло 26.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.